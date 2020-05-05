В течение XXI столетия население Португалии сократится

Однако те же данные указывают на то, что население может увеличиться в столичном регионе Лиссабона и в Алгарве.

Предполагается, что число молодых людей сократится с 1,4 миллиона до одного миллиона в период между 2018 и 2080 годами, что скажется на уровне рождаемости.

«Даже если допустить увеличение индекса синтетической фертильности, оно все же приводит к снижению рождаемости, сокращению женщин детородного возраста, что отражает тенденцию, зафиксированную в предыдущие годы», - отмечается в докладе INE.

Число пожилых людей (старше 65 лет) увеличится с 2,2 миллиона до трех миллионов, согласно показателям INE. На Мадейра будет проживать наибольшее количество пожилого населения, и данный показатель там достигнет 429 пожилых людей на каждые 100 молодых людей. Самым "молодым" регионом будет Алгарве (204).

Также население трудоспособного возраста (от 14 до 64 лет) сократится с 6,6 млн. жителей до 4,2 млн. в анализируемый период. INE отмечает, что в этих прогнозах еще не учтено влияние нынешней пандемии Covid-19. Данная информация будет использоваться правительством в XXI столетии для прогнозирования и экономических оценок, пишет ТАСС.