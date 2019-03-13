В Тегеране напали на сотрудника посольства Португалии

Среда, 13 Март 2019 Португалия Португалия

В Тегеране напали на сотрудника посольства Португалии

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил, что во вторник вечером в Тегеране напали на сотрудника посольства Португалии.

Причиной нападения стала личная неприязнь, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на севере Тегерана. По словам Касеми, согласно данным предварительного расследования и отчету полиции, человек, на которого было совершено вооруженное нападение, был сотрудником дипломатической миссии в Тегеране. После попытки покушения мужчина иранского происхождения попал в больницу, сейчас его состояние оценивается как нормальное.

Как заявил агентству представитель полиции Бабак Намак Шинас, при нападении использовался пневматический пистолет.

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