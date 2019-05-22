В UNIStream стали доступны онлайн-переводы в Португалию

Среда, 22 Май 2019 Португалия Португалия

В UNIStream стали доступны онлайн-переводы в Португалию

Платежная система UNIStream запускает новое направление онлайн-переводов.

Теперь на сайте и в мобильном приложении «Юнистрим Денежные переводы» доступна отправка денег в Португалию.

Получить наличные можно в любом офисе компании MaxPay, выступающей партнером UNIStream, в Лиссабоне, Кашкайше, Лейрии, Порту, Портимао и Синише.

В сообщении UNIStream подчеркивается, что для денежных переводов в рублях с выплатой в евро действует нулевой тариф, пишет banki.ru.

Для отправки онлайн-перевода нужно указать Ф. И. О. отправителя и получателя, страну назначения, сумму и валюту выплаты. Получатель может забрать наличные в ближайшем пункте выплаты или точке партнерской сети UNIStream, предъявив паспорт и назвав контрольный номер перевода.

Мобильное приложение позволяет пользователю просмотреть историю операций и детали каждой трансакции. Скачать мобильное приложение «Юнистрим Денежные переводы» можно в App Store или Google Play.

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