В. Ю. Кукушкин стал почетным доктором Лиссабонского университета

14 октября 2019 года Посол М. Л. Камынин принял участие в торжественной церемонии присуждения известному российскому химику, профессору, члену-корреспонденту РАН В. Ю. Кукушкину ученой степени почетного доктора Лиссабонского университета.

Инициатива награждения нашего именитого ученого исходила от Высшего технического института Португалии, где в 2004 г. он являлся приглашенным профессором.

В своем выступлении В. Ю. Кукушкин констатировал наличие солидного потенциала для дальнейшего наращивания российско-португальского взаимодействия в области естественных наук, взаимную заинтересованность экспертов обеих стран в реализации совместных проектов и проведении исследовательских работ.

Символично, что его заслуги в Португалии получили столь резонансное признание в год 240-летия дипломатических отношений между двумя государствами, а также в провозглашенный ООН Международный год периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева.