Вакцина для Португалии разрешена к применению

Вакцинация должна начаться 27 декабря в различных странах Европейского Союза.

На пресс-конференции исполнительный директор EMA Эмер Кук поздравил всех, кто участвовал в разработке вакцины, которая «менее чем за год» получила одобрение, что считается исторической вехой.

Он добавил, что EMA пришло к выводу, что «вакцина отвечает строгим требованиям безопасности и качества».

Всего в Португалию поступит 22 млн доз вакцин. Предполагается, что эта инвестиция обойдется государству примерно в 200 млн евро. Однако от Pfizer ожидается 4,5 млн доз, из которых только 313 тысяч доз поступят до января, что позволит сделать вакцинацию 139 тысячам человек.

Первые страны ЕС должны начать вакцинацию новым одобренным препаратом 27 декабря.

С Pfizer, первой вакциной, одобренной европейским регулирующим органом, было согласовано распределение 200 млн доз. Также все еще существует вероятность получения 160 млн доз Moderna (должны быть одобрены в начале января), 300 млн от AstraZeneca / Oxford, 300 млн от Sanofi-GSK, 200 млн от Johnson & Johnson и 405 млн от CureVac. Совсем недавно Брюссель согласился распределить 100 млн доз с Novavax.