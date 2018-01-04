Вблизи Азорских островов пропал украинский моряк

Олег пропал с судна MariaG. Судно под Мальтийским флагом находилось в северной части атлантического океана, приблизительно в 100 милях от Азорских островов. Пропал 18.12.2017 г. Сообщили через сутки, о том, что на судне его нет. Судно вернулось назад по курсу, велись поиски. К сожалению, его не нашли. Одна из версий упал за борт. Судя по отчетам, в момент пропажи Олега не было шторма, хотя и наблюдалась небольшая качка, которая для такого судна не страшна.

По приходу в ближайший порт в Турции, будет проводиться осмотр полицией, будут допрашивать экипаж. Так же нет уверенности в том, что его нет на судне. Никто не видел, что произошло.

У него жена и двое детей, сын 9 лет и малыш 3 месяца.

«Олег - умный человек, он не мог что-нибудь «натворить» или во что-то «вляпаться». У него был контракт до конца мая и уже в конце контракта его должны были повысить в должности. Если бы с ним что-то случилось, я бы это почувствовала», - говорит супруга моряка, Марина Коваль.

Марина просит всех, кому хоть что-нибудь известно, сообщить любую информацию. Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000047453497