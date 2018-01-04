Вблизи Азорских островов пропал украинский моряк

Четверг, 04 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Вблизи Азорских островов пропал украинский моряк

В Атлантическом океане пропал 34-летний моряк из города Измаил Олег Коваль.

Олег пропал с судна MariaG. Судно под Мальтийским флагом находилось в северной части атлантического океана, приблизительно в 100 милях от Азорских островов. Пропал 18.12.2017 г. Сообщили через сутки, о том, что на судне его нет. Судно вернулось назад по курсу, велись поиски. К сожалению, его не нашли. Одна из версий упал за борт. Судя по отчетам, в момент пропажи Олега не было шторма, хотя и наблюдалась небольшая качка, которая для такого судна не страшна.

По приходу в ближайший порт в Турции, будет проводиться осмотр полицией, будут допрашивать экипаж. Так же нет уверенности в том, что его нет на судне. Никто не видел, что произошло.

У него жена и двое детей, сын 9 лет и малыш 3 месяца.

«Олег - умный человек, он не мог что-нибудь «натворить» или во что-то «вляпаться». У него был контракт до конца мая и уже в конце контракта его должны были повысить в должности. Если бы с ним что-то случилось, я бы это почувствовала», - говорит супруга моряка, Марина Коваль.

Марина просит всех, кому хоть что-нибудь известно, сообщить любую информацию. Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000047453497

 koval4fd11

Последние новости

    • Португалия: скидки на квартиры

      Агентство недвижимости Remax открыло период скидок.

      Подробнее

    • Португалия: безвизовые поездки в США продолжатся?

      В конце декабря США объявили о более жестких правилах для 38 стран, охваченных «Visa Waiver Program» (программой выдачи виз).

      Подробнее

    • По итогам 2017 года продажи автомобилей в Испании выросли

      Наряду с рынком труда, автомобильный сектор Испании показал в минувшем году положительную динамику.

      Подробнее

    • Испания: на пляжах Марбельи установят спасательные платформы

      На трех пляжах в Марбелье (Малага) появятся механизированные надувные платформы для спасения утопающих.

      Подробнее

    • Италия: Уолкотт может перебраться в Милан

      Полузащитник Арсенала Тео Уолкотт рассматривает возможность продолжения карьеры в Италии.

      Подробнее

    • Италия: бесплатный вход в музеи Неаполя

      Бесплатный вход в музеи в воскресенье 7 января.

      Подробнее

    • В Китае построили ледяное королевство

      В китайской провинции Хэйлунцзян в городе Хабрин 5 января откроется Международный фестиваль льда и снега.

      Подробнее

    • Пэрис Хилтон выходит замуж за Криса Зилку

      36-летняя Пэрис Хилтон (Paris Hilton) выходит замуж!

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!