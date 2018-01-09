Ведущими Евровидения-2018 в Португалии будут четыре женщины

«Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо стали ведущими прямых эфиров на Евровидение-2018 в Лиссабоне», - сообщили организаторы мероприятия.

ФИЛОМЕНА КАУТЕЛА

Филомена Каутела родилась в Лиссабоне 16 декабря 1984 (33 года). Она начала свою карьеру актрисы в театре в 2000 году. Уже через 4 года она дебютировала в кино и в 2005 году стала ведущей MTV Portugal. Филомена продолжала выступать в театре и кино, а работа на телевидении привлекла ее на различные проекты на каналах. В частности, с 2015 она вела программу «5 Para a Meia Noite» («Пять минут до полуночи») на канале RTP.

Во время Евровидения-2017, которое проходило в Киеве, Филомена из Португалии объявляла оценки жюри во время финала и в прямом эфире общалась с украинскими ведущими.

СИЛЬВИЯ АЛЬБЕРТО

Сильвия Альберто родилась в Лиссабоне 18 мая 1981 (36 лет). Дебютировала на телевидении в The Disney Club в возрасте 19 лет. Через год представила новое TV-шоу на канале RTP; тогда же начала карьеру на радио, на местной станции в Лиссабоне Mix FM. Позже перешла на частный канал NIC, где работала репортером. В 2006 году перешла на RTP, чтобы провести несколько телешоу о талантах, в частности о танцах, кулинарии, а также «Таланты Португалии». Кроме того, Сильвия комментировала конкурс «Евровидение» в 2011, 2013 и 2014 годах, пишет ipress.ua.

ДАНИЭЛА РУА

Даниэла Руа родилась в Бостоне, штат Массачусетс, США, 2 декабря 1983 (34 года). Когда ей было 5 лет, семья переехала в Португалию. В 16 она начала карьеру актрисы, снявшись в телесериале. Даниэла получила степень бакалавра в области исполнительского искусства в университете в Лондоне; театральном и кино-искусству училась в Нью-Йорке. Помимо своей основной работы, актриса вручала награды американской премии «Выбор народа» в 2012 году.

КАТАРИНА ФУРТАДО

Катарина Фуртадо родилась в Лиссабоне 25 августа 1972 (45 лет). Катарина уже несколько лет работает телеведущей и актрисой, разрабатывая множество проектов, связанных с расширением прав и возможностей. Согласно исследованию компании Marktest в 2017 году, Катарину Фуртадо считают наиболее привлекательным человеком в Португалии, ее работа и щедрость является вдохновением для португальцев.

Катарина была послом доброй воли Организации Объединенных Наций с 2000 года, а в 2012 году основала организацию для повышения осведомленности о правах женщин и расширение прав и возможностей женщин. В 2013 году получила награду «Женщина года» от журнала GQ. Автор книги «Что я вижу и не забываю».