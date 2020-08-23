Великобритания отменила карантин для въезжающих из Португалии

Воскресенье, 23 Август 2020 Португалия Португалия

Великобритания отменила карантин для въезжающих из Португалии

МИД Португалии поблагодарил Лондон за отмену карантина для туристов.

Португальский МИД выразил благодарность властям Великобритании за отмену обязательной изоляции для въезжающих из Португалии.
«Это решение - свидетельство хорошего результата интенсивной двусторонней работы», - отмечается в сообщении МИД Португалии в Twitter.
Британские власти 20 августа отменили обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из Португалии. Однако с 22 августа 14-дневная изоляция потребуется прибывающим в Великобританию из Хорватии, Австрии, а также Тринидада и Тобаго.

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