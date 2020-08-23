Великобритания отменила карантин для въезжающих из Португалии

Португальский МИД выразил благодарность властям Великобритании за отмену обязательной изоляции для въезжающих из Португалии.

«Это решение - свидетельство хорошего результата интенсивной двусторонней работы», - отмечается в сообщении МИД Португалии в Twitter.

Британские власти 20 августа отменили обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из Португалии. Однако с 22 августа 14-дневная изоляция потребуется прибывающим в Великобританию из Хорватии, Австрии, а также Тринидада и Тобаго.