Великобритания удаляет Португалию из зеленого списка с 8 июня

Четверг, 03 Июнь 2021 Португалия Португалия

Великобритания удаляет Португалию из зеленого списка с 8 июня

Португалию решили исключить из зеленого списка, который позволял британским туристам не попадать в 10-дневный карантин.

Об этом сообщил телеканал Sky News и позже подтвердил министр транспорта Грант Шаппс.

Таким образом, португальский туризм не будет иметь конкурентных преимуществ перед другими европейскими направлениями. Напомним, Португалия была единственной страной в Европейском союзе, которая входила в зеленый список.

Министр транспорта Грант Шаппс подтвердил это решение в заявлениях для BBC, сказав, что Португалия удвоила уровень заражения с момента последнего решения, и что в Непале была выявлена ​​мутация так называемого индийского варианта Covid-19. «Мы не знаем потенциала вакцины в защите от этой мутации», - добавил он.

Таким образом, Португалия будет в «желтом списке», а это означает, что британские туристы должны будут пройти 10 дней карантина по прибытии в Великобританию, тестируя Covid-19 на второй и восьмой дни по прибытии.

Этот период можно сократить, если на пятый день у них будет второй отрицательный результат. Несмотря на это, правило не поощряет поездки в страны из «янтарного» списка.

Как сообщает The Telegraph, новый список вступит в силу в 4 часа утра 8 июня. Таким образом, у британцев осталось только две страны, в которые они могут поехать в отпуск на данный момент: Исландия и Гибралтар. По данным той же газеты, остальные девять стран, которые остаются в зеленом списке, не допускают въезд.

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