Венесуэла закрыла полёты для TAP Portugal

Пятница, 21 Февраль 2020 Португалия Португалия

Венесуэла закрыла полёты для TAP Portugal

Венесуэла закрыла полёты для TAP Portugal после инцидента с дядей Гуайдо.

Полёты TAP Portugal в Венесуэлу запрещены властями Боливарианской Республики, написал венесуэльский министр транспорта Иполито Абреу в Twitter.

По его словам, рейсы TAP Portugal отменены сроком на 90 дней. Это связано с «серьёзными нарушениями, произошедшими на рейсе TP173». Таким образом власти намерены обезопасить страну.

Напомним, речь идёт о рейсе TAP Portugal, которым в Венесуэлу летел Хуан Хосе Маркес, дядя оппозиционера Хуана Гуайдо. Он был арестован из-за попытки ввезти в страну взрывчатку, пишет regnum.ru.

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