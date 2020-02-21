Венесуэла закрыла полёты для TAP Portugal

Полёты TAP Portugal в Венесуэлу запрещены властями Боливарианской Республики, написал венесуэльский министр транспорта Иполито Абреу в Twitter.

По его словам, рейсы TAP Portugal отменены сроком на 90 дней. Это связано с «серьёзными нарушениями, произошедшими на рейсе TP173». Таким образом власти намерены обезопасить страну.

Напомним, речь идёт о рейсе TAP Portugal, которым в Венесуэлу летел Хуан Хосе Маркес, дядя оппозиционера Хуана Гуайдо. Он был арестован из-за попытки ввезти в страну взрывчатку, пишет regnum.ru.