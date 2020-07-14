Венгрия ограничивает въезд для туристов из Португалии

Вторник, 14 Июль 2020 Португалия

Венгрия ограничивает въезд для туристов из Португалии

Венгрия стала 15 страной, которая ввела ограничения для португальцев.

С 14 июля 2020 года венгерское правительство вводит трехцветную систему пропусков, включающую три категории: «красный», «оранжевый» и «зеленый». Граница закроется для ряда государств, в основном полный запрет на въезд ждет граждан африканских и азиатских стран, попавших в «красную» зону.

Португалия находится в «оранжевом» списке, то есть жителям обязаны провести тест на коронавирус в течение 5 суток после прибытия, а затем поместить в карантин, если тест не покажет отрицательный результат.

«Мы должны сохранить нашу безопасность, чтобы избежать внедрения и распространения вируса. Уровень заражения среди нас низок, и мы хотим, чтобы он и дальше оставался таким», - заявил журналистам Гергели Гуляш, глава администрации премьер-министра Виктора Орбана.
По словам Гуляса, жителям Венгрии, которые в данный момент находятся в «красных» и «оранжевых» странах, будет разрешено вернуться домой. Сперва они пройдут обязательный скрининг-тест на Covid-19 и проведут две недели в карантине.
Венгрия стала 15 государством в мире и 8 в Европейском союзе, которые выставили ограничения для въезда португальцев.

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