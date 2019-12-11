Верительные грамоты президенту Португалии вручил посол Казахстана

Среда, 11 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Верительные грамоты президенту Португалии вручил посол Казахстана

Посол Казахстана в Португалии Даулет Батрашев вручил верительные грамоты президенту республики Марселу Ребелу де Созе.

Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

После церемонии вручения грамот состоялась беседа, в рамках которой стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Казахстанский дипломат отметил, что этому будет способствовать работа посольства Казахстана в Португалии, которое было открыто в 2019 году, пишет regnum.ru.

Марселу Ребелу де Соза, в свою очередь, отметил наличие потенциала для выведения двусторонних отношений на качественно новый уровень.

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