Верительные грамоты президенту Португалии вручил посол Казахстана

Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

После церемонии вручения грамот состоялась беседа, в рамках которой стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Казахстанский дипломат отметил, что этому будет способствовать работа посольства Казахстана в Португалии, которое было открыто в 2019 году, пишет regnum.ru.

Марселу Ребелу де Соза, в свою очередь, отметил наличие потенциала для выведения двусторонних отношений на качественно новый уровень.