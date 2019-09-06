Вертолет разбился при тушении пожара в Португалии

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает агентство "Рейтер", ссылаясь на местные аварийно-спасательные службы.

Воздушное судно принадлежало пожарной службе и пролетало над зоной лесного пожара, чтобы его потушить. В какой-то момент вертолет задел линии электропередачи и рухнул, пишет ren.tv.

Отмечается, что в результате крушения погиб пилот вертолета. Также стало известно, что незадолго до происшествия с его борта высадилась группа пожарных, которым чудом удалось избежать гибели.

Обстоятельства ЧП выясняются.