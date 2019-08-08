«Вест Хэм» объявил о подписании португальского защитника

Трудовое соглашение футболиста рассчитано на пять лет с возможностью продления. Сумма трансфера не разглашается. В предыдущем сезоне спортсмен вышел на поле 15 раз и ни разу не отличился, пишет gazeta.ru.

Стоит отметить, что лондонцы уже совершили несколько громких сделок в нынешнее межсезонье, одной из которых стало приобретение нападающего немецкого «Айнтрахта» Себастьяна Аллера за 40 млн евро.