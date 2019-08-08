«Вест Хэм» объявил о подписании португальского защитника

Четверг, 08 Август 2019 Португалия Португалия

«Вест Хэм» объявил о подписании португальского защитника

Защитник «Боавишты» и молодежной сборной Португалии Гонсалу Кардозу продолжит карьеру в «Вест Хэме», сообщает официальный сайт «молотобойцев».

Трудовое соглашение футболиста рассчитано на пять лет с возможностью продления. Сумма трансфера не разглашается. В предыдущем сезоне спортсмен вышел на поле 15 раз и ни разу не отличился, пишет gazeta.ru.

Стоит отметить, что лондонцы уже совершили несколько громких сделок в нынешнее межсезонье, одной из которых стало приобретение нападающего немецкого «Айнтрахта» Себастьяна Аллера за 40 млн евро.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья