Виллиам Карвальо расторг контракт со Спортингом

В концовке сезона в Спортинге начал твориться настоящий хаос. После поражения 0:2 от Атлетико в Лиге Европы президент клуба Бруну Де Карвалью открыто раскритиковал игроков команды.

В ответ футболисты выразили недовольство и заявили, что такие вещи должны решаться внутри клуба. Де Карвалью отстранил 19 человек от первой команды, среди которых были и трое вышеперечисленных. Изначально на матч против Маритиму должны были выйти дублеры, однако все же сыграли отстраненные.

В последнем туре чемпионата Португалии Спортинг проиграл Маритиму и упустил место в Лиге чемпионов на следующий сезон. После этого около 50 ультрас ворвались на базу клуба, устроили там погром и среди прочего, разбили голову форварду Басу Досту. Виллиам Карвальо назывался одной из главных их целей.

У Виллиама не возникнет проблем с поиском следующего клуба. Хавбека сборной Португалии хотят подписать Монако и Эвертон.