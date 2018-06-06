Виллиам Карвальо расторг контракт со Спортингом
Карвальо стал третьим игроком, который расторг контракт с лиссабонским Спортингом. Ранее это сделали Руи Патрисиу и Даниэль Поденсе.
В концовке сезона в Спортинге начал твориться настоящий хаос. После поражения 0:2 от Атлетико в Лиге Европы президент клуба Бруну Де Карвалью открыто раскритиковал игроков команды.
В ответ футболисты выразили недовольство и заявили, что такие вещи должны решаться внутри клуба. Де Карвалью отстранил 19 человек от первой команды, среди которых были и трое вышеперечисленных. Изначально на матч против Маритиму должны были выйти дублеры, однако все же сыграли отстраненные.
В последнем туре чемпионата Португалии Спортинг проиграл Маритиму и упустил место в Лиге чемпионов на следующий сезон. После этого около 50 ультрас ворвались на базу клуба, устроили там погром и среди прочего, разбили голову форварду Басу Досту. Виллиам Карвальо назывался одной из главных их целей.
У Виллиама не возникнет проблем с поиском следующего клуба. Хавбека сборной Португалии хотят подписать Монако и Эвертон.
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