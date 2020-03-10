Влашич вызван в сборную Хорватии на игры против Португалии

Об этом сообщается в микроблоге Хорватского футбольного союза (HNS) в Twitter.

Хорватские футболисты в рамках международного турнира, который пройдет в Дохе, 26 марта встретятся с командой Швейцарии, а 30 марта - со сборной Португалии, пишет РИА Новости.

Сборная Хорватии на ЕВРО-2020 сыграет в группе D с командами Чехии, Англии и победителем по итогам стыковых матчей пути C Лиги наций (в полуфиналах сборная Шотландии сыграет с командой Израиля, норвежцы - со сборной Сербии). Встречи группы D пройдут в Лондоне и Глазго.