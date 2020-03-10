Влашич вызван в сборную Хорватии на игры против Португалии

Вторник, 10 Март 2020 Португалия Португалия

Влашич вызван в сборную Хорватии на игры против Португалии

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи против команд Швейцарии и Португалии.

Об этом сообщается в микроблоге Хорватского футбольного союза (HNS) в Twitter.

Хорватские футболисты в рамках международного турнира, который пройдет в Дохе, 26 марта встретятся с командой Швейцарии, а 30 марта - со сборной Португалии, пишет РИА Новости.

Сборная Хорватии на ЕВРО-2020 сыграет в группе D с командами Чехии, Англии и победителем по итогам стыковых матчей пути C Лиги наций (в полуфиналах сборная Шотландии сыграет с командой Израиля, норвежцы - со сборной Сербии). Встречи группы D пройдут в Лондоне и Глазго.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)