Власти Порто решили закупить 18 новых поездов для городского метро

Производитель - китайская компании CRC Tangsthan получит за новые поезда из городского бюджета 49,6 млн евро.

Согласно данным метрополитена Порото новые 18 вагонов будут поставляться в период с 2021 по 2023 год - по одному вагону в месяц. Президент Metro do Porto Тиаго Брага в октябре прошлого года сообщил репортеру Lusa, что в ответ на увеличение количества пассажиров на шесть миллионов он рассчитывает «до конца 2021 года» приобрести новые поезда.

Брага пояснил, что увеличение спроса на метро, имеющее место с января 2019 года связано с тем, что была запущена программа PART (Программа поддержки снижения тарифов)», в результате которой была снижена стоимость месячных абонементных билетов на общественный транспорт, пишет ТАСС.

Работы по строительству новых линий метро Порто также должны начаться в ближайшее время и будут продолжаться до 2023 года. Эти новые линии добавят к сети шесть километров путей и семь станций, что обойдется бюджету в общей сложности около 300 миллионов евро.