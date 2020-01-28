Власти Порто решили закупить 18 новых поездов для городского метро

Вторник, 28 Январь 2020 Португалия Португалия

Власти Порто решили закупить 18 новых поездов для городского метро

Власти Порто решили закупить 18 новых поездов для городского метро, которые будут поставлены из Китая. 

Производитель - китайская компании CRC Tangsthan получит за новые поезда из городского бюджета 49,6 млн евро.

Согласно данным метрополитена Порото новые 18 вагонов будут поставляться в период с  2021 по 2023 год - по одному вагону в месяц. Президент Metro do Porto Тиаго Брага в октябре прошлого года сообщил репортеру Lusa, что в ответ на увеличение количества пассажиров на шесть миллионов он рассчитывает «до конца 2021 года» приобрести новые поезда.

Брага пояснил, что увеличение спроса на метро, имеющее место с января 2019 года связано с тем, что была запущена программа PART (Программа поддержки снижения тарифов)», в результате которой была снижена стоимость месячных абонементных билетов на общественный транспорт, пишет ТАСС.

Работы по строительству новых линий метро Порто также должны начаться в ближайшее время и будут продолжаться до 2023 года. Эти новые линии добавят к сети шесть километров путей и семь станций, что обойдется бюджету в общей сложности около 300 миллионов евро.

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