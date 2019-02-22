Власти Порту смогли привлечь в городской бюджет 10,4 млн евро

Пятница, 22 Февраль 2019 Португалия Португалия

Власти Порту смогли привлечь в городской бюджет 10,4 млн евро

Власти города Порту смогли привлечь в городской бюджет 10,4 млн. евро в 2018 году, благодаря налогу с туристов, взимаемому с марта 2018 года. 

Всего туристы провели в городе за прошедший период 5,2 млн. ночевок, сообщил вчера представитель мэрии Рикардо Валенте. «Это был очень позитивный год с точки зрения выручки и количества ночевок и гостей. В Порто и регионе число гостей выросло на 4,3%, а выручка выросла на 12%. В Порто мы имели в 2018 году рост на 5,2% числа ночевок, что действительно необычно», - добавил он.

Муниципальный туристический налог Порту был введен 1 марта 2018 года по ставке 2 евро за одну ночь проживания, взимаемую с гостей в возрасте 13 лет и старше, максимум на семь ночей подряд.

Что касается краткосрочной аренды, классифицированной в Португалии как «местное жилье», Валенте сказал, что в прошлом году муниципалитет получил в общей сложности 3000 новых заявок на регистрацию.

Валенте также добавил, что платформа  Airbnb, через которую предлагают краткосрочную аренду, заплатила городу туристический налог в размере 1,8 млн. евро в период до конца ноября, пишет ТАСС.

В декабре 2017 года мэр Порту Руи Морейра заявил, что предполагаемый годовой доход от туристического налога составит около 6 миллионов евро и что он будет способствовать «смягчению воздействия туристов» на город, а не инвестированию в его инфраструктуру или туристический сектор.

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