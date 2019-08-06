Власти Португалии упорядочат работу школ серфинга

Об этом идет речь в исследовании, проведенном журналистами издания Deco Proteste на этой неделе.

По данным журналистов, при обследовании 40 школ серфинга по всей стране, бизнес, который «вырос из неофициального» и уже приносит 400 миллионов евро в год, однако пляжи переполнены, что потенциально может привести к «несчастным случаям с пловцами». Статья включает интервью с президентом Португальской федерации серфинга, пишет ТАСС.

Авторы посетили 40 школ в восьми районах страны и выяснили, что серфинг - это деятельность, в которой участвуют различные организации, такие как Морское управление, Управление по продовольственной и экономической безопасности (ASAE), Институт спорта и молодежи, Министерство окружающей среды, туризма Португалии и Португальская федерация серфинга.

По мнению журналистов Deco Proteste, «множественность организаций, ответственных за регулирование школ серфинга, создает запутанный сценарий», потому что «когда ответственность лежит на всех, то она не лежит ни на ком, и эффективность надзора снижается».