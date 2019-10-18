Во время матча между Украиной и Португалией произошла драка

Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом, пишет news.ru.

Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к братьям Григорию и Игорю Суркисам, бывшему премьер-министру Украины Валерию Пустовойтенко. Попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ, — цитирует prosports.kz главу профсоюза украинских футболистов Олега Печёрного.

По его словам, потасовку смогли остановить только полицейские. Павленко за своё поведение потом лично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским.