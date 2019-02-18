Вокзал Россио эвакуировали из-за угрозы пожара

В минувшую пятницу на вокзале Россио была объявлена тревога. Людей вывели из здания из-за сильного задымления. Оказалось, что на кухне одного из ресторанов, расположенного на вокзале, возникло возгорание. Об этом сообщает телеканал TVI4.

Вокзал был оцеплен, на место прибыли экстренные службы. Пострадавших в результате инцидента не было. Однако, ЧП отразилось на расписании электричек.

«Из-за дыма железнодорожное сообщение было остановлено на 30 минут. Люди со станции были эвакуированы из соображений безопасности», - сообщают журналисты TVI4 со ссылкой на собственные источники в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают точные причины происшествия, а владельцы ресторана подсчитывают материальный ущерб.