Воронежский каноист победил на турнире в Португалии

Вторник, 26 Февраль 2019 Португалия Португалия

Воронежский каноист победил на турнире в Португалии

Кирилл Шамшурин первенствовал на дистанции в 1500 метров.

23 февраля в португальском Монтебело Агуейра состоялась зимняя регата «Nelo Winter Challenge». На эти соревнования приехали многие именитые байдарочники и каноисты со всего Старого Света. Приняли участие в первом международном старте сезона и россияне. Среди каноистов на дистанции в 1500 метров лучший результат показал Кирилл Шамшурин, представляющий Воронежскую область. Однако на дистанции в 150 м наш спортсмен не смог пробиться даже в пятерку лидеров и таким образом по сумме двух видов занял итоговое второе место, пропустив вперед чеха Мартина Фуксу — он стал вторым в спринте и третьим на дистанции в 10 раз длиннее, пишет tv-gubernia.ru.

Ну а в турнире байдарочников честь России защищал воронежец Алексей Востриков, однако он на дистанции в 1500 метров показал лишь 30-е время.

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