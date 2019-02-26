Воронежский каноист победил на турнире в Португалии

23 февраля в португальском Монтебело Агуейра состоялась зимняя регата «Nelo Winter Challenge». На эти соревнования приехали многие именитые байдарочники и каноисты со всего Старого Света. Приняли участие в первом международном старте сезона и россияне. Среди каноистов на дистанции в 1500 метров лучший результат показал Кирилл Шамшурин, представляющий Воронежскую область. Однако на дистанции в 150 м наш спортсмен не смог пробиться даже в пятерку лидеров и таким образом по сумме двух видов занял итоговое второе место, пропустив вперед чеха Мартина Фуксу — он стал вторым в спринте и третьим на дистанции в 10 раз длиннее, пишет tv-gubernia.ru.

Ну а в турнире байдарочников честь России защищал воронежец Алексей Востриков, однако он на дистанции в 1500 метров показал лишь 30-е время.