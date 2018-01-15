Восемь человек сгорели заживо в португальском ночном клубе

Еще несколько десятков посетителей развлекательного центра, в котором проходил карточный турнир, пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что причиной возгорания был взрыв печи, после которого сразу же возникла паника. Многие люди пострадали, пытаясь покинуть здание, пишет vesti.ru.

Как рассказал представитель службы спасения Пауло Сантос, в момент пожара в здании находилось около 70 человек. По предварительным данным, пострадали около 50.