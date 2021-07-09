Восстановление Португалии летом станет вторым по величине в ЕC

Третий квартал уже начался, и ожидается, что это будет еще одно лето восстановления для португальской экономики.

Согласно прогнозам Европейской комиссии, ВВП Португалии вырастет на 3,6% в период с июля по сентябрь, что станет вторым по величине ростом в Европейском Союзе за этот период.

Превзойти результат Португалии сможет только Латвия (+ 3,8%).

Рост экономики Португалии на 3,6% последовал за ростом на 3,3%, отмеченным Европейской комиссией во втором квартале, что также является вторым по величине (уступает только Австрии с 3,5%).

Следует отметить, что среди 27 государств-членов Европейского Союза есть четыре страны, для которых технические специалисты в Брюсселе не имеют квартальных прогнозов.

«Ускорение роста ожидается в третьем квартале, когда произойдет рост иностранного туризма в Португалии благодаря кампании вакцинации в Европе и внедрению цифрового сертификата ЕС против Covid-19», - объясняет Европейская комиссия.

Однако прогнозы Европейской комиссии в настоящее время обусловлены распространением варианта «Дельта» , который в ЕС начался сначала в Португалии, но должен распространиться на другие страны.

Эта более сложная эпидемиологическая ситуация в Португалии «повлияет» на темпы восстановления, поскольку, согласно отчету Европейской комиссии, в июне имело место «частичное и временное восстановление ограничений».