ВОЗ: португальцы стали пить больше россиян

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена статистическими данными: в Южной Европе, в отличие от других стран Евросоюза, уровень потребления алкоголя не снижается. Так, португальцы в пересчете на чистый алкоголь начали пить больше россиян.

По последним данным, в Португалии один житель старше 15 лет в среднем употребляет 12,3 литра алкоголя в год. В России этот показатель составляет 11,7 литра, в европейских странах в среднем — 9,8 литра. Самой пьющей страной оказалась Молдавия с показателем — 15,2 литра в год на человека.

Представители ВОЗ выступают с предложением повысить налогообложение для производителей алкоголя, а также установить минимальную цену на алкогольную продукцию. Эксперты отмечают, что именно эти меры помогли россиянам резко снизить потребление спиртных напитков.