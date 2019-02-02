ВОЗ: португальцы стали пить больше россиян

Суббота, 02 Февраль 2019 Португалия Португалия

ВОЗ: португальцы стали пить больше россиян

Лидерами по потреблению алкоголя являются жители Молдавии.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена статистическими данными: в Южной Европе, в отличие от других стран Евросоюза, уровень потребления алкоголя не снижается. Так, португальцы в пересчете на чистый алкоголь начали пить больше россиян.

По последним данным, в Португалии один житель старше 15 лет в среднем употребляет 12,3 литра алкоголя в год. В России этот показатель составляет 11,7 литра, в европейских странах в среднем — 9,8 литра. Самой пьющей страной оказалась Молдавия с показателем — 15,2 литра в год на человека.

Представители ВОЗ выступают с предложением повысить налогообложение для производителей алкоголя, а также установить минимальную цену на алкогольную продукцию. Эксперты отмечают, что именно эти меры помогли россиянам резко снизить потребление спиртных напитков.

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