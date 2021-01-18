Воздушное движение в Португалии упало до уровня 1998 года

На 470 тысяч рейсов меньше по сравнению с предыдущим годом - таково снижение общего количества воздушных судов в воздушном пространстве, за которое отвечает Португалия.

Согласно предварительным данным, собранным NAV - Navegação Aérea de Portugal в прошлом году, объем воздушного движения в Португалии в прошлом году снизился более чем на двадцать лет до уровня 1998 года.

В период с января по декабрь NAV контролировал всего 345 тысяч полетов в воздушном пространстве Португалии, что заставляет президента государственной компании Мануэла Тейшейра Ролу сказать, что «мы переживаем беспрецедентный кризис, но надеемся на перспективы в будущем».

«В целом следует отметить, что трафик в сети Евроконтроль упал на 55% за последний год», - напоминает NAV Portugal.

В заявлении, о котором идет речь, поясняется, что «влияние пандемии на трафик было немедленным: количество рейсов, управляемых NAV, упало до -94% в апреле, -92% в мае и -88% в июне по сравнению с теми же месяцами 2019 года».

«Это была ситуация, которая застала всех врасплох. Никто и никогда не думал, что авиация может практически остановиться. Адаптация работы к условиям пандемии и, в то же время, к неотложным потребностям транспортировки предметов медицинского назначения, аварийных рейсов и сотен репатриационных рейсов в различные европейские страны, была одной из самых больших проблем, с которыми когда-либо сталкивалась NAV. Все наши команды гордятся тем, что смогли держать небо открытым 24 часа в сутки, 365 дней в году, даже перед лицом этих чрезвычайно тяжелых невзгод», - подчеркивает президент NAV.

«С одной стороны, кризис пандемии и все издержки и последствия, которые он принес для тысяч и тысяч семей, вызвали у нас чувство глубокой печали и беспокойства. С другой стороны, мы с гордостью оглядываемся назад и видим, насколько гибко, быстро, устойчиво и профессионально NAV справилась с совершенно неожиданной ситуацией, которой никогда не было в нашей жизни», - подчеркивает президент NAV.