Возможности португальского паспорта

Согласно ему, португальский паспорт опустился в списке на одну позицию и теперь признан шестым по эффективности в мире.

Владельцы португальских паспортов могут въезжать без визы в 185 стран - столько же, сколько обладатели паспортов США, Великобритании, Австрии, Голландии, Швеции и Норвегии. Для сравнения - для граждан Японии, которая возглавляет рейтинг, открыты границы 190 стран.

Далее следуют Сингапур и Южная Корея (паспорта обеих стран позволяют въехать в 189 стран), Франция и Германия (188), Дания, Финляндия, Италия и Швеция (187).

Индекс Henley Passport периодически оценивает возможности паспортов по всему миру, принимая во внимание количество стран, в которые они предоставляют доступ без необходимости получения визы.

В ходе последней оценки, опубликованной в октябре прошлого года, Португалия находилась на пятом месте (наряду с США, Великобританией, Австрии, Голландией, Швецией и Норвегией), но в этом году всех их обогнали Испания и Люксембург, граждане которых теперь могут свободно въезжать в 186 стран.

Замыкают рейтинг Сирия, Афганистан и Иран.