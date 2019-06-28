Все больше португальцев переезжает в Италию на ПМЖ

Пятница, 28 Июнь 2019 Португалия Португалия

Все больше португальцев переезжает в Италию на ПМЖ

Количество португальцев, переезжающих на постоянное место жительство в Италию в последнее время растет. 

По данным Евростата, в 2017 году в Италию эмигрировали 465 граждан Португалии.

Это примерно на 25,1 % меньше, нежели в 2016 году, однако также довольно много.

Португальская эмиграция в Италию ежегодно колебалась на протяжении период 2002-2017 годов, причем цифры свидетельствуют о том, что в 2002 году было зафиксировано наименьшее количество записей (297), а в 2007 году зарегистрировано наибольшее значение (594).

Португальцы в основном находят работу в Италии и открывают свой бизнес, при этом итальянцы переезжают в Португалию значительно реже, передает ТАСС.

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