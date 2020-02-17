Все чаще португальцы вступают в брак с иностранцами

Как правило это девушки или парни из таких стран, как Кабо-Верде, Украина и Испания.

Данные Министерства юстиции, обнародованные в четверг, показывают, что за последнее десятилетие в городе Порту было заключено 59 770 браков, 7280 из которых, между португальцами и иностранцами.

В 2019 году был зарегистрирован 781 брак, в 2018 году было 938 браков, а в 2017 году было 895 бракосочетаний с иностранцами.

В «шестерку» иностранных граждан, которые решили связать свою жизнь с португальцами, входят граждане Кабо-Верде с 529 зарегистрированными браками за 10 лет, за которыми следуют граждане Украины с 406 браками, затем Испании (395), Анголы (345), Индии (275) и Бразилии (257).

Союз между португальцами и гражданами Великобритании (279) и Венесуэлы (217) появляется на 7-м и 8-м местах соответственно. Но разнообразие многонациональных браков распространяется также на граждан Италии (189), США (183), Гвинея-Бисау (154), России (151), Марокко (108), Мексики (56), Непала (46), Ирландии (51), Венгрии (23) и Японии (19).