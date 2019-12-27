Всего в 17 странах мира живется лучше, чем в Португалии

При расчете индекса социального прогресса (The Social Progress Index) в рамках проекта The Social Progress Imperative, который ведется с 2013 года, учитывается совокупность более 50-ти факторов по трем главным направлениям:

основным потребностям человека в плане пропитания и доступности воды, медицины, жилья, обеспечения электричеством, безопасности;

основам благополучия, включая безопасную экологию, доступ к информации, развитие коммуникаций, уровни грамотности и здравоохранения;

возможности развития и реализации потенциала человека, как индивидуума и члена общества.

По итогам проведенных исследований выяснилось, что Португалия поднялась на шесть строчек с 24-й на 18-ю. На успех повлияли такие важные факторы как инклюзивность, то есть равные шансы для всех людей, невзирая на физические возможности, а также отношение к правам личности, пишет ТАСС.

Однако перед государством еще стоит много задач, в том числе необходимо решить вопросы доступа к медицинским услугам и высшему образованию.

Интересно, но факт, что Португалия опередила в рейтинге США, Бельгию и Австрию.