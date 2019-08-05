«Вулверхэмптон» подписал двух португальцев из «Лацио»

Понедельник, 05 Август 2019 Португалия Португалия

«Вулверхэмптон» подписал двух португальцев из «Лацио»

Экс-игроки "Лацио" Нету и Жордан присоединились к "Вулверхэмптону".

"Вулверхэмптон" подписал контракты с двумя португальскими футболистами – форвардом Педру Нету и полузащитником Бруно Жорданом, сообщается на сайте английского клуба.

Соглашения с футболистами рассчитаны на пять лет. Последние два сезона оба игрока выступали на правах аренды за "Лацио", но летом римский клуб выкупил их трансферы у португальской "Браги", передает РИА Новости.

На счету 20-летнего Жордана один матч за сборную Португалии, 19-летний Нету играет в молодежной национальной команде.

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