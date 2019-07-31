Вуз в Китае начал предлагать студентам курс португальского языка

Расположенный к северу от Пекина, Университет Цинхуа окончили многие лидеры страны, включая нынешнего президента Китая Си Цзиньпина и предшественника Ху Цзиньтао.

Согласно информации, расположенной на официальном сайте вуза, в Университете обучается более 25 000 студентов, и он особенно силен в области машиностроения. Приверженность Университета Цинхуа делу изучения португальского языка отражает растущую потребность Китая в обучении более качественных сотрудников для работы с португалоязычными странами, учитывая эволюцию торговли, которая только в 2018 году составила 147 354 млн. долл. США, увеличившись на 25,31% в годовом исчислении.

На сегодня большая часть китайской торговли идет с португалоязычными Анголой и Бразилией. В последние годы Китай также стал одним из основных инвесторов в Португалии, покупая доли в крупных компаниях в сферах энергетики, страхования, здравоохранения и банковского дела, в то время как тысячи граждан Китая купили дома в Португалии в обмен на "золотые визы", пишет ТАСС.

Благодаря Qinghua, уже в 34 университетах материкового Китая факультативным предметом является португальский язык, при этом в 25 из них можно проходить обучение на португальском языке. В общей сложности более 1500 китайских студентов она сегодня посещают курсы, преподаваемые на португальском языке