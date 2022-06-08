ВВП Португалии вырастет на 5,4 процента в 2022 году, прогнозирует ОЭСР

ВВП Португалии в 2022 году вырастет на 5,4% вместо 5,8%, как прогнозировалось в декабре прошлого года. Оценка обновлена в Экономическом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Этот пересмотр в сторону понижения повторяется в 2023 году с годовым ростом с 2,8% до 1,7%. Уровень инфляции ускорится до 6,3% в 2022 году, а затем замедлится до 4% в 2023 году.

Несмотря на меньший рост, чем ожидалось ранее в счетах ОЭСР, ВВП Португалии все же ускорится по сравнению с 2021 годом, когда он вырос на 4,9% - цифра, которая превзошла ожидания, что может частично объяснить пересмотр в сторону понижения, сделанный сейчас ОЭСР. Уже в 2023 году ожидается сильное торможение роста на 1,7%.

ОЭСР уверена, что «надежные» государственные инвестиции, подпитываемые европейскими фондами, и возвращение экспорта туризма будут способствовать восстановлению экономики.

Несмотря на относительный оптимизм, Организация предупреждает, что существует «риск задержек», учитывая «значительный» объем Плана восстановления и обеспечения устойчивости (PRR).

Ожидается, что уровень инфляции в Португалии составит 6,3% в 2022 году и 4% в 2023 году. Оба прогноза значительно превышают ожидания правительства, которые указываются в государственном бюджете на 2022 год (OE2022), представленном в апреле этого года, со ставкой 4% в 2022 году.

ОЭСР ожидает рост ВВП еврозоны всего на 2,6% в этом году и на 1,6% в 2023 году, что уже включает экономические последствия поэтапного запрета на импорт российской нефти.