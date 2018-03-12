Выборы Президента России в Португалии

Понедельник, 12 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Выборы Президента России в Португалии

О голосовании на территории Португалии в ходе выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Уважаемые граждане России,

18 марта 2018 г. состоятся выборы Президента Российской Федерации.

Принять участие в голосовании на территории Португалии могут граждане Российской Федерации, достигшие на момент голосования возраста 18 лет и проживающие или временно находящиеся в этот день в Португалии.

Для проведения голосования в Португалии образован избирательный участок № 8259. В данный избирательный участок входит вся территория страны.

Для участия в голосовании необходимо предъявить действительный российский внутренний либо заграничный паспорт или свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию.

Голосование состоится с 08:00 до 20:00 по местному времени в следующие даты и по следующим адресам:

Основное голосование

г. ЛИССАБОН – 18 марта, здание Посольства России в Португалии (Rua Visconde de Santarém, 57, Lisboa);

Выездные пункты досрочного голосования

г. ФУНШАЛ – 11 марта, здание гостиницы “Arts In Hotel Conde Carvalhal” (Rua Conde de Carvalhal, 53, Funchal);

г. ПОРТИМАУ – 17 марта, помещение Ассоциации “CAPELA” (Urbanização Pimentão, Lote 6, Cave Dta., Portimão);

г. ПОРТУ – 17 марта, помещение Почетного консульства России (Avenida da Boavista, n.º 1203, sala 508, Porto).

Более подробная информация о порядке голосования на территории Португалии публикуется на сайте Посольства России в Португалии www.embrussia.ru/ru.

Посольство России в Португалии

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