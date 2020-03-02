Выросло количество португальцев, переезжающих в Великобританию

Португальская эмиграция в Великобританию увеличилась в 2019 году впервые за три года.

Согласно официальным данным, опубликованным 27 февраля британским правительством, число жителей Португалии, эмигрировавших в Великобританию в 2019 году, выросло на 30 процентов, полностью изменив тенденцию уменьшения числе мигрантов, имевшую место с 2016 года, пишет ТАСС.

В прошлом году британская служба социального обеспечения зарегистрировала получение возможности работать в стране 24 593 португальцами против 18 871 в 2018 году.

С 2016 года, когда 52 процента британских избирателей проголосовали на референдуме за выход Великобритании из состава Европейского Союза (ЕС), иммиграция в Британии из стран ЕС постоянно снижалась: вначале на 5 процентов до 30 543, затем на 26 процентов в 2017 году до 22 622 и 17 процентов в 2018 году до 18,871.