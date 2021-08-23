Португалия: выручка IMI снизилась в 2020 году до 1503 млн евро

Понедельник, 23 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: выручка IMI снизилась в 2020 году до 1503 млн евро

Согласно налоговым данным, стоимость расчетов IMI в 2020 году снизилась на 1,6%.

По статистической информации Налогового и таможенного управления (AT), в общей сложности 1503,5 млн евро внесены как налог на муниципальную собственность (IMI).

Из них 1495,6 млн евро за городскую недвижимость (здания и земля для строительства) и 7,9 миллиона евро за сельскую недвижимость.

Налоговая служба не указывает никаких причин для падения доходов, хотя статистические данные показывают, что в тот же период произошло увеличение количества зданий, освобожденных от IMI.

В 2020 году в общей сложности 4 040 853 здания получили освобождение, тогда как годом ранее их было 4 008 834.

Помимо увеличения количества объектов, освобожденных от этого муниципального налога, еще одним фактором было снижение ставок муниципалитетами.

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