Португалия: выручка IMI снизилась в 2020 году до 1503 млн евро

По статистической информации Налогового и таможенного управления (AT), в общей сложности 1503,5 млн евро внесены как налог на муниципальную собственность (IMI).

Из них 1495,6 млн евро за городскую недвижимость (здания и земля для строительства) и 7,9 миллиона евро за сельскую недвижимость.

Налоговая служба не указывает никаких причин для падения доходов, хотя статистические данные показывают, что в тот же период произошло увеличение количества зданий, освобожденных от IMI.

В 2020 году в общей сложности 4 040 853 здания получили освобождение, тогда как годом ранее их было 4 008 834.

Помимо увеличения количества объектов, освобожденных от этого муниципального налога, еще одним фактором было снижение ставок муниципалитетами.