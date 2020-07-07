Высокая опасность ультрафиолетовых лучей в 10 районах Португалии

В указанных зонах Португальский Институт Моря и Атмосферы рекомендует жителям избегать длительного нахождения под солнцем.Мадейра и 10 районов материковой части подвержены чрезвычайно сильному воздействию УФ-лучей. В указанных зонах Португальский Институт Моря и Атмосферы рекомендует жителям избегать длительного нахождения под солнцем.

По данным Института Моря и Атмосферы, во вторник будет наблюдаться экстремально высокий риск действия ультрафиолетового излучения. Особенно сильно он проявится в районах Вила-Реал, Браганса, Визеу, Гуарда, Коимбра, Каштелу-Бранку, Сантарен, Порталегре, Эвора, Бежа, также затронет остров Мадейра.

Не менее серьезная активность УФ-лучей наблюдается в районах Виана-ду-Каштелу, Брага, Порту, Авейру, Лейрия, Лиссабон, Сетубал и Фаро. На островах Порто Санто, Фаял и Флорес сохраняется высокий уровень опасности, а острова Св. Мигеля и Терсейра находятся под высоким риском.

Жителям данных районов советуют как можно меньше оставаться на солнце, не сократить выход на улицу в полдень. Не следует пренебрегать очками с УФ-фильтром, головными уборами, зонтиком и солнцезащитным кремам. Воздержаться от прогулок под открытым солнцем следует детям и людям с ослабленным здоровьем.