Выставка работ Тима Бертона в Португалии

Готическая и фантастическая выставка работ Тима Бертона проходит в Лиссабоне. Оригинальные эскизы и первые черновики работ Тима Бертона, можно увидеть на экспозиции. А еще настоящие марионетки, сделанные самым Тимом из анимацыонных фильмов, таких как, "Труп невесты", "Алиса в стране чудес", "Мрачные тени" и другие.

Выставка «Tim Burton - As Marionetas de Animação» будет проходить до 19 апреля. Стоимость посещения 2 евро.