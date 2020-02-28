Выставка работ Тима Бертона в Португалии

Пятница, 28 Февраль 2020 Португалия Португалия

Выставка работ Тима Бертона в Португалии

Познакомиться со вселенной Тима Бертона можно в Museu da Marioneta, в Лиссабоне.

Готическая и фантастическая выставка работ Тима Бертона проходит в Лиссабоне. Оригинальные эскизы и первые черновики работ Тима Бертона, можно увидеть на экспозиции. А еще настоящие марионетки, сделанные самым Тимом из анимацыонных фильмов, таких как, "Труп невесты", "Алиса в стране чудес", "Мрачные тени" и другие.

Выставка «Tim Burton - As Marionetas de Animação» будет проходить до 19 апреля. Стоимость посещения 2 евро.

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