Юношеская сборная России проиграла Португалии

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На девятой минуте португальский полузащитник Фамана Кизера реализовал пенальти. Спустя девять минут российский хавбек Кирилл Щетинин сравнял счет. А победный гол в ворота сборной России забил нападающий Фабиу Силва, пишет regnum.ru.

Напомним, сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы—2019. Российская команда ранее досрочно обеспечила себе участие в турнире.