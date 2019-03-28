Юношеская сборная России проиграла Португалии

Четверг, 28 Март 2019 Португалия Португалия

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет) проиграла команде Португалии в матче третьего тура элитного раунда чемпионата Европы—2019.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На девятой минуте португальский полузащитник Фамана Кизера реализовал пенальти. Спустя девять минут российский хавбек Кирилл Щетинин сравнял счет. А победный гол в ворота сборной России забил нападающий Фабиу Силва, пишет regnum.ru.

Напомним, сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы—2019. Российская команда ранее досрочно обеспечила себе участие в турнире.

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