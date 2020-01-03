«Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду до 2023 года

Пятница, 03 Январь 2020 Португалия Португалия

«Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду до 2023 года

Туринский футбольный клуб «Ювентус» намеревается продлить соглашение со своим португальским форвардом Криштиану Роналду до 2023 года.

Об этом 2 января сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, ранее сам 34-летний футболист провел обсуждении возможности продления контракта со своим нынешним клубом со своим агентом Жорже Мендешом во время вручения премии Globe Soccer Awards в Дубае, пишет regnum.ru.

Текущий контракт Роналдо с клубом рассчитан до лета 2020 года, а новый стороны могут подписать весной, годовая зарплата игрока по его условиям составит 35 млн евро.

Напомним, Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в августе 2018 года и стал в составе туринской команды чемпионом Италии (2019) и обладателем Суперкубка Италии (2018).

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