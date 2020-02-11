За 2019 год цены на жильё в Португалии подскочили на 16%

Вторник, 11 Февраль 2020 Португалия Португалия

За 2019 год цены на жильё в Португалии подскочили на 16%

Главным драйвером остаётся Лиссабон. Хотя прирост стоимости жилья там уже не так велик, как годом ранее.

По данным компании Confidencial Imobiliário, за 2019 год цены на жильё в Португалии увеличились на 15,8%. Однако эксперты ожидают стабилизации этого показателя до более низких значений, пишет prian.ru.

«Прирост за 2019 год – это апогей цикла заметного роста жилищного сектора Португалии в последние два года, когда ежегодно фиксировалась положительная ценовая динамика с показателями выше 15%», – говорится в сообщении компании, которая отслеживает ситуацию на рынке страны с 2007 года.

В Лиссабоне, который остаётся главным драйвером португальского рынка, стоимость жилой недвижимости поднялась за 2019 год на 9%. Это на 10% меньше показателя 2018-го.

По мнению директора Confidencial Imobiliário Рикардо Гуймарайша, вслед за Лиссабоном тенденция смягчения роста цен распространится и на другие регионы страны. По его словам, в декабре цены на жильё в Португалии выросли всего на 4,2% в квартальном исчислении.

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