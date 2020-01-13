За 2019 год в Португалии побывало 22,8 миллиона туристов

Согласно сведениям, которые собрал INE — Национальный институт статистики Португалии, в 2019 году:

страну посетило 22,8 миллиона туристов, что оказалось больше на 7,5 процентов, чем годом ранее;

наибольшая часть гостей приехала из Испании (25,4%);

иностранцы провели в отелях, апартаментах и поузадах 67,7 миллионов ночей (на 3,1% больше, чем в 2018 году);

количество гостей, выбравших сельский туризм, повысилось на 3,4%, а число ночевок — на 2,6%.

Также следует отметить, что сами португальцы стали чаще путешествовать. Например, в 2018 году они купили на 4,2% туров больше, чем раньше, пишет ТАСС.