Португалия: число новых компаний упало на 24 процента

Всего появилось 37 558 новых предприятий по сравнению с 49 525 зарегистрированными в предыдущем году.

Согласно данным исследования D&B, за мартовский и апрельский период число новых компаний снизилось на 44% и 70% соответственно. За первые два месяца прошлого года падение составило 17%, а в последующие месяцы оно усилилось из-за ограничений, вызванных пандемией.

Тем не менее, розничная торговля стала третьим по величине сектором по количеству новых компаний из-за онлайн-торговли, где новые компании выросли на 46% по сравнению с предыдущим годом.

Что касается банкротств, то всего было зарегистрировано 2270 дел, что на 3,2% больше, чем в 2019 году (+71 дело). В некоторых секторах наблюдался рост новых производств по делам о несостоятельности, таких как жилищное строительство и общественное питание, с 292 новыми делами в 2020 году, что на 106 больше, чем в предыдущем году.

Барометр D&B также показывает, что 15% компаний подвергаются большему риску неспособности противостоять кризису. С другой стороны, 43% португальских компаний имеют высокий или средне-высокий уровень финансовой устойчивости, что позволяет им противостоять экономическому кризису лучше, чем другие компании.

В крупных, средних и малых компаниях процент устойчивых предприятий всегда превышает 60%, в то время как в микрокомпаниях этот процент падает до 42%.

Что касается платежей, то в конце 2020 года только 15,9% компаний выполнили сроки платежей для поставщиков, а среднее количество дней задержки составило 27,3.