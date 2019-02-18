Забастовка в Португалии нарушила работу школ и больниц

Они требуют повышения зарплат.

В связи с акцией протеста закрыты более 90% местных школ, отменены сотни операций в больницах, сотрудники коммунальных служб не вывозят мусор.

Согласно данным профсоюзов, на протяжении последних 10 лет сотням тысяч госслужащих не повышали зарплату. Власти страны вынуждены были пойти на жесткую экономию в целях предотвращения дефолта и получения финансовой помощи от ЕС, пишет news.ru.

Ранее News.ru сообщил о том, что французским полицейским удалось с помощью акции протеста добиться повышения зарплат. С начала 2019 года их жалованье выросло на 40 евро. Предполагается, что к концу года прибавка составит примерно 120 евро.