Замена ветряных турбин на юге Португалии

Семь старых турбин для производства энергии будут заменены шестью новыми, более крупными и современными турбинами с большей мощностью.

Турбины составляют часть, так называемой ветряной фермы Picos Verdes II, которая работает с ноября 2003 года. Средства будут выделены Португальским агентством по охране окружающей среды и на данный момент проходят консультации с общественностью, пишет ru-portugal.com.

Согласно информации агентства, «семь устаревших ветровых турбин, которые сильно изношены, имеют высокие эксплуатационные расходы и низкую эффективность».

Проект модернизации, предложенный компанией Unit Energy Renewable Energies, включает замену старых турбин шестью новыми, современными, что увеличит установленную мощность с 10,25 мегаватт (МВт) до 12,3 МВт. Новые конструкции (башня плюс лопасти) будут выше, чем существующие, от 100 до 150 метров в высоту.