Замглавы российского МИД и посол Португалии обсудили отношения двух стран

Встреча состоялась по инициативе португальского посла.

«В ходе беседы стороны рассмотрели ряд вопросов российско-португальских отношений. Было отмечено стремление к активизации двустороннего инвестиционного и экономического сотрудничества, связей в области культуры и туристических обменов», - сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ходе беседы Грушко с послом Португалии состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем, была подчеркнута важность продвижения и углубления политического диалога между двумя странами.