Замглавы российского МИД и посол Португалии обсудили отношения двух стран
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил с послом Португалии в РФ Паулу Визеу Пинейру двусторонние отношения Москвы и Лиссабона, а также международные проблемы, сообщили в МИД России.
Встреча состоялась по инициативе португальского посла.
«В ходе беседы стороны рассмотрели ряд вопросов российско-португальских отношений. Было отмечено стремление к активизации двустороннего инвестиционного и экономического сотрудничества, связей в области культуры и туристических обменов», - сообщили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ходе беседы Грушко с послом Португалии состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем, была подчеркнута важность продвижения и углубления политического диалога между двумя странами.
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