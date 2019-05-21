Запрещенные пестициды найдены в водах Португалии

Вторник, 21 Май 2019 Португалия Португалия

Запрещенные пестициды найдены в водах Португалии

Запрещенные пестициды найдены в подземных водах сразу в нескольких регионах Португалии.

Исследование Португальского агентства по окружающей среде (APA) по качеству подземных вод Португалии обнаружило в некоторых частях страны наличие пестицидов, которые запрещены законом.

Эксперты APA утверждает, что, если загрязнение уже достигает подземных вод, то это происходит потому, что пестициды используются в очень высоких концентрациях.

Эти выводы появились на фоне того, что Министерство окружающей среды выражает обеспокоенность по поводу периодических засух, которые все более затрудняют пополнение водоносных горизонтов, а также увеличивают спрос на воду и ухудшает их качество, в частности из-за загрязнения из сельскохозяйственных источников, пишет ТАСС.

Эдуардо Оливейра и Соуза, президент Конфедерации фермеров Португалии, утверждает, что природе требуется время, чтобы «прояснить ошибки прошлого». Он считает, что «эксцессы, которые могли быть совершены несколько лет назад, могут все же давать результаты в некоторых анализах», и добавил, что использование пестицидов и гербицидов в современном сельском хозяйстве неизбежно.

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