Зарплата государственных служащих в Португалии выросла на 1,2%

Средняя базовая заработная плата госслужащих выросла на 1,2% в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 482 евро брутто, в основном из-за увеличения минимальной заработной платы, по данным Главного управления Государственной службы занятости (DGAEP).

Наибольший годовой прирост среднемесячной заработной платы в апреле был зафиксирован военнослужащими Вооруженных сил Португалии с ростом на 5,4% до 1718 евро брутто, далее следуют медсестры государственных поликлиник с увеличением на 5,1% до 1663 евро.

Статистическая сводка DGAEP также показывает, что сотрудники магистратов получают средний базовый оклад в 4860 евро брутто, а помощники по операциям и вспомогательный персонал получают 680 евро брутто.

В свою очередь португальские дипломаты продолжают получать самую высокую среднемесячную зарплату в системе государственном управлении - 9 480 евро, пишет ТАСС.