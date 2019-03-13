Зарплата португальских банкиров

Среда, 13 Март 2019 Португалия Португалия

Зарплата португальских банкиров

Восемь португальских банкиров зарабатывают миллион евро в год или больше.

Об этом стало известно после публикации на этой неделе данных Европейского банковского управления за 2017 год.

В целом, количество банкиров-миллионеров в Португалии осталось неизменным по сравнению с предыдущим годом. На европейском уровне число банкиров, зарабатывающих миллион евро и больше, выросло до чуть менее 4900, причем Великобритания является крупнейшим банковским центром Европы, на долю которой приходится 73 процента всех банкиров-миллионеров, пишет ТАСС.

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