Зарплата сотрудников португальского посольства в Люксембурге

Вторник, 27 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Зарплата сотрудников португальского посольства в Люксембурге

МИД Португалии согласился повысить заработную плату сотруднику своего посольства в Люксембурге по требованию местного профсоюза.

Правительство Португалии согласилось повысить заработную плату сотруднику своего посольства в Люксембурге, который зарабатывает ниже минимальной заработной платы, установленной в этой стране.

Министерство иностранных дел Португалии заявило сегодня, что оно готово повысить зарплату уборщице, которая обслуживает дом посла страны в Люксембурге, пишет ru-portugal.com.

На данную ситуацию обратила внимание на прошлой неделе Конфедерация независимых профсоюзов Люксембурга (OGBL), являющаяся ведущим профсоюзом Люксембурга. «Эта коррекция будет сделана своевременно, если мы увидим, что мы эффективно справляемся с суммой, которая соответствует минимальной заработной плате в Люксембурге и необходима для выполнения ее работы», - сказал Августо Сантос Силва в ответ на вопрос корреспондента агентства Lusa.

Данная работница была нанята на должность «уборщицы помещений» послом Португалии в Люксембурге Антонио Гамито с ежемесячной зарплатой в размере 1 874 евро. С 1 августа этого года минимальная заработная плата для неквалифицированных сотрудников в Люксембурге составляет 2 048 евро

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